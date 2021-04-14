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Spor

Lig sonuncusu Denizlispor pes etmiyor

Süper Lig'de dibe demir atıp son 8 haftaya kurtuluş hattının 7 puan gerisinde giren Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin 'Pes etmek yok. Bu şehrin kulübü hak ettiği yerde kalacak' dedi.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 11:26 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:26
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Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan başkan Çetin, takımın Süper Lig'de kalacağına inandığını ifade etti. Başkan Çetin kulüp yönetimi olarak bir zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Pes etmek yok. Bu zor şartlara rağmen, yalnız bırakılmamıza rağmen, kimse destek olmasa da inananlar kazanacak. Bu şehrin kulübü hak ettiği yerde kalacak" mesajını paylaştı.

Mali sorunlar ve sportif başarısızlık nedeniyle zor günler geçiren Denizlispor'da sezon başından bu yana alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 4 oyuncu sözleşmelerini feshetmişti. Neven Subotic, İsmail Aissati, Tiago Lopes ve Costel Pantilimon'un takımdan ayrılmasıyla Ege ekibi güç kaybetmişti. Aylardır düşme hattından kurtulamayan, Süper Lig'de 21 takım arasında son sırada yer alan Denizlispor, 35'inci hafta karşılaşmasında sahasında cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

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