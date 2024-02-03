Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla devirmeyi başardı.

1999-2000'DEN SONRA...

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde ligde üst üste beşinci galibiyetini alan Cim Bom, bir rekora da imza atmayı başardı. Sarı kırmızılılar, Samsunspor karşılaşmasını kazanarak 1999-2000'de 24 maç sonunda topladıkları 63 puanın ardından lig tarihinin en iyi performansını tekrarlamış oldu.

SINIRDAKİLERDE SORUN YOK

Galatasaray'da Samsunspor deplasmanı öncesinde 2 isim kart sınırındaydı. Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu, dün akşamki Samsunpor karşılaşmasında kart görmeyerek teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti. 2 futbolcu, 25. haftada iç sahada oynanacak Başakşehir karşılaşmasında görev alabilecek.