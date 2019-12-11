Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan

19.00 Altınordu-Bursaspor: Caner Ak