Ligde 2 maçtır kazanamayan Beşiktaş'ın çıkış maçı! Beşiktaş - Ç.Rizespor muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Vida
Necip
Caner
Atiba
Medel
Quaresma
Oğuzhan
Babel
Love
Rizespor
Gökhan
Orhan
Saadane
Brabec
Mehmet
Ali Çamdalı
Petrucci
Robin Yalçın
Süleyman
Boldrin
Vedat Muric
Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak.
Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.
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