Ligde 2 maçtır kazanamayan Beşiktaş'ın çıkış maçı! Beşiktaş - Ç.Rizespor muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Karius

Gökhan

Vida

Necip

Caner

Atiba

Medel

Quaresma

Oğuzhan

Babel

Love

Rizespor

Gökhan

Orhan

Saadane

Brabec

Mehmet

Ali Çamdalı

Petrucci

Robin Yalçın

Süleyman

Boldrin

Vedat Muric

Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak.

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.