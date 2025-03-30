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Spor

Ligde hesaplar karıştı! Galatasaray'ın yenilgisi sonrası...

Galatasaray'ın Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ligde hesaplar karıştı. Bu yenilgi sonrası Fenerbahçe'nin puan farkını 3'e düşürme şansı doğdu. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR30 Mart 2025 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Ligde hesaplar karıştı! Galatasaray'ın yenilgisi sonrası...
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, namağlup Galatasaray'ı devirdi, şampiyonlukta yeniden hesaplar başladı. İkili averajda F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü olan Sarı-Kırmızılılar, dün maçı kazanmayı başarsaydı farkı 9 puana çıkartıp büyük bir avantaj elde edecekti. Beşiktaş'ın kazanmasıyla Fenerbahçe'nin farkı 3 puana düşürme şansı oluştu, Aslan'ın kredisi azaldı. Sarı-Lacivertliler, 6 Nisan'da Kadıköy'de Trabzonspor'u yenerse şampiyonluk hayaline daha sıkı tutunacak. Aslan önümüzdeki haftayı BAY geçiyor; dönüşte ise Samsun, Bodrum ve Eyüp'le oynayacak.

ÇOK ÇETİN BİR MÜCADELE!..

Cim-Bom 1 kez kaybettiğinde puanlar eşitlenebilir ama F.Bahçe'den aldığı 4 puan sayesinde koltukta oturabilir. Ancak ligdeki bu hesaplar öncesinde 2 Nisan'da Kadıköy'de F.Bahçe ile G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. Buradan galip çıkacak takım, kupa finali ve psikolojik üstünlük konusunda önemli bir avantaj elde edecek. İki takım için de bundan sonra çok çetin bir mücadele süreci var

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