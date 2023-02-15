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Spor

Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe yolunda

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'da, genç golcü Bertuğ Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye transferi gündemde. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

Takvim15 Şubat 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe yolunda
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Fenerbahçe, daha önce de takip ettiği Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 20 yaşındaki santraforu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Ancak Hatayspor istediği şartlar oluşmazsa Bertuğ Yıldırım'ı bonservisiyle vermek istemiyor. Takvim'in haberine göre; iki kulüp arasındaki ilk görüşmelerin yapıldığı ve Fenerbahçe'nin 3 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Bu rakamı az bulan Hatayspor Yönetimi ise 8 milyon avro talep etti.

YERLİ HAALAND YORUMU YAPMIŞTI

Hatayspor yıldız oyuncusunu opsiyon maddesi koydurarak kiralamaya sıcak bakıyor. Akdeniz ekibi sezon sonuna kadar kiralık olarak göndereceği oyuncusunun sözleşmesine 8 milyon avroluk zorunlu opsiyon maddesi koydurmak istiyor. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu ve şuan Hatayspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım için 'Yerli Haaland' yorumu yapmıştı.

BU SEZON 4 GOL VE 2 ASİST ÜRETTİ

Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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