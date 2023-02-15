Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, daha önce de takip ettiği Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 20 yaşındaki santraforu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Ancak Hatayspor istediği şartlar oluşmazsa Bertuğ Yıldırım'ı bonservisiyle vermek istemiyor. Takvim'in haberine göre; iki kulüp arasındaki ilk görüşmelerin yapıldığı ve Fenerbahçe'nin 3 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Bu rakamı az bulan Hatayspor Yönetimi ise 8 milyon avro talep etti.

YERLİ HAALAND YORUMU YAPMIŞTI

Hatayspor yıldız oyuncusunu opsiyon maddesi koydurarak kiralamaya sıcak bakıyor. Akdeniz ekibi sezon sonuna kadar kiralık olarak göndereceği oyuncusunun sözleşmesine 8 milyon avroluk zorunlu opsiyon maddesi koydurmak istiyor. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu ve şuan Hatayspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım için 'Yerli Haaland' yorumu yapmıştı.

BU SEZON 4 GOL VE 2 ASİST ÜRETTİ

Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.