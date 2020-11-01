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Spor

Lige 2 haftalık koronavirüs arası veren Hatayspor sahalara dönüyor

Futbolcularının test sonuçları negatife dönen Hatayspor, 2 hafta aradan sonra Süper Lig'e geri dönüyor.

AA01 Kasım 2020 Pazar 11:08 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 11:08
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nın saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Hatayspor, 2 haftadır sahalardan uzak kalmıştı.

Hatay ekibinde Sivasspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularının test sonuçlarının negatife döndüğü bildirilmişti.

Ligdeki ilk 4 maçında 2'şer galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-beyazlı takım 7 puan elde etti.

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