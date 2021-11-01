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Spor

Ligin en çok berabere kalan takımı Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 11 maçta rakipleriyle 6 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe 'abone' oldu.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:23
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Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep, Adana Demirspor ve Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi 11'inci haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 12 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

LİGİN EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIMI

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 5 beraberlikle İttifak Holding Konyaspor takip etti.

Bir maç eksiğiyle Adana Demirspor'un 4 beraberlik aldığı ligde, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kasımpaşa, GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Göztepe 3'er kez rakipleriyle yenişemedi.

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'un sahadan 2'şer kez beraberlikle ayrıldığı ligde, Fenerbahçe, Altay ve Çaykur Rizespor 1'er kez rakipleriyle puanları paylaştı.

Medipol Başakşehir ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ise ligde geride kalan periyotta henüz beraberlikleri bulunmuyor.

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