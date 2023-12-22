Ligin en çok gol atanı ile en az gol yiyeni karşı karşıya

Ligde geride kalan 16 maçta kaydettiği 44 golle en golcü takım ünvanına sahip olan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol görürken, 30 averaja ulaştı. Galatasaray'ın dikkati çeken istatistiklerinden birisi ise yediği gol sayısı. 16 maçta rakip forvetlere 9 kez izin veren sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Galatasaray ise deplasmandaki 8 mücadeleden 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

FENERBAHÇE HIZLI BAŞLIYOR, İYİ BİTİRİYOR



Bu sezon ligde rakip fileleri 44 kez havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 9'unu ilk 15 dakikalık periyotta, 9'unu da son 15 dakikalık bölümde kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin en golcü olduğu diğer zaman dilimi ise karşılaşmaların 61-75. dakikaları arası, İsmail Kartal'ın öğrencileri bu bölümde de 9 gol kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin geride kalan 16 maçta en az gol attığı periyot ise maçların 16 ile 30. dakikaları arası oldu. Sarı-lacivertliler bu dakikalarda 4 gol attı.

FENERBAHÇE İLK YARILARIN SONUNDA VE İKİNCİ YARILARIN BAŞINDA GOL YİYOR



Ligde çıktığı 16 maçta kalesinde 14 gol gören Fenerbahçe, bu gollerin 9'unu ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında yedi.

31 ila 45. dakikalarda kalesinde 4 gol gören Fenerbahçe, 46-60. dakikalar arasında ise rakip oyunculara 5 kez geçit verdi.

GALATASARAY EN ÇOK GOLÜ HER İKİ DEVRENİN DE ORTALARINDA ATTI



Ligde boy gösterdiği 16 karşılaşmada 32 gol atıp kalesinde 9 gol gören Galatasaray, 23 averaja ulaşarak Fenerbahçe'yle birlikte çift haneli averaja sahip iki takımdan biri olarak da dikkati çekiyor.

Maçların ilk yarılarında 15 gol atmayı başaran Galatasaray, ikinci yarılarda ise 17 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde attığı 32 golün yalnızca 2'sini ilk 15 dakikalık bölümde atmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri bu periyotta kalesinde 1 gol gördü.

Galatasaray'ın en çok gol kaydettiği dönem ise 16-30. dakikalar ve 61-75. dakikalar arası. Maçların her iki yarısının da ortalarında 7'şer gol atan Galatasaray, ilk yarıların son 15 dakikasında ise 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

İkinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde 5 gol bulan sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaların son 15 dakikalık döneminde de 5 kez gol sevinci yaşadı.

SARI-KIRMIZILILAR İLK YARILARDA YALNIZCA 2 GOL YEDİ



Bu sezon savunmasıyla öne çıkan Galatasaray, rakiplerine ilk yarılarda yalnızca 2 kez geçit verdi.

İlk 15 dakikalık bölümde 1 gol yiyen sarı-kırmızılılar, 31 ila 45. dakikalar arasında da topu 1 kez ağlarından çıkardı.

Galatasaray, ilk 15 dakikada gol yediği tek mücadele olan Atakaş Hatayspor müsabakasını 2-1 kaybetmişti.

Maçların 16 ila 30. dakikalarında kalesini gole kapatan Galatasaray, aynı performansı son 15 dakikalık bölümlerde de göstermeyi başardı.

Okan Buruk'un ekibi, ikinci devrelerin ilk yarım saatlik bölümünde ise kalesinde toplamda 7 gol gördü.

46 ila 60. dakikalarda rakip takımlara 5 kez gol izni veren Galatasaray, 61 ila 75. dakikalar arasında ise 2 gol yedi.

İKİ TAKIM DA SADECE BİR MAÇTA GOL ATAMADI



Ligde oynanan 16 maçta hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 43 puan topladı.

Sezonun geri kalanında benzer performans sergileyen iki ekip, 16 haftada yalnızca birer maçta gol atamadı. Her iki takım da kaybettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşarken, aldıkları beraberlikleri 0-0'lık sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Galatasaray da ligin ilk maçında Mondihome Kayserispor ile dış sahada golsüz berabere kalmıştı.