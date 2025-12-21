İSTANBUL 13°C / 9°C
  • Ligin ilk devresini namağlup kapadı! Fenerbahçe'den rahat galibiyet
Spor

Ligin ilk devresini namağlup kapadı! Fenerbahçe'den rahat galibiyet

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip maç fazlasıyla ligde lider oldu. İşte detaylar...

AKŞAM21 Aralık 2025 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Ligin ilk devresini namağlup kapadı! Fenerbahçe'den rahat galibiyet
Eyüpspor, 48. dakikada Umut'la direği geçemedi.

54'te Talisca'nın golü ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Duran, Süper Lig'de 2 maç sonra fileleri sarstı.

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe; özellikle Fred, Talisca ve Asensio'nun etkili oyunuyla 34 dakikada 2-0'ı yakaladı. 27. dakikada Levent Mercan'ın pasını değerlendiren Talisca, takımını öne geçirdi. Brezilyalı yıldız, 34. dakikada ise şık topuk pasıyla Asensio'yu buldu. İspanyol oyuncu da Talisca'nın bu pasını iyi değerlendirdi ve golü yaptı: 2-0. Fred, 3. bölgede verdiği mücadele ve paslarıyla ilk yarının en iyi ismi oldu. İkinci 45 dakikaya Eyüpspor daha cesur başladı. 48'de Umut Bozok'la direğe takılan ev sahibi ekip, üst üste yakaladığı pozisyonlardan golü bir türlü çıkaramadı. Ederson, kalesinde devleşti. 54. dakikada Talisca yine fileleri sarstı ama bu kez ofsayta takıldı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıya göre daha dağınık bir görüntü sergilese de hata yapmadı. 75'te John Duran'ın golü geldi ve Kanarya iyice rahatladı. Tedesco ve öğrencileri, Süper Lig'in ilk devresini galibiyetle tamamladı.

