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Ligin ilk haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti.

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Gibson ve Erkan Veyseloğlu'nun basketleriyle ezeli rakibi karşısında skor üstünlüğünü kısa sürede ele geçirerek maça başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikayı 12-7 önde geçti. Pota altını iyi kullanan siyah-beyazlılar karşısında dış atışlardan skor üreterek farkı azaltan Fenerbahçe, bitime 1 dakika kala Sinan Güler'in basketiyle 15-14 öne geçti ve ilk periyotu 18-16 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık bir seri yaparak başlayan ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü ele geçirerek 15. dakikaya 27-21 önde girdi. Skora direnç göstermeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın basketleriyle etkili oldu. Siyah-beyazlılar son dakikaya Ömer Utku Al'ın sayısıyla 35-34 önde girse de ev sahibi ekip soyunma odasına 38-35 galip gitti.

Çekişmeli başlayan üçüncü çeyrekte siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin üstünlük kurmasına izin vermedi. Gibson'ın sayısıyla 27. dakikada skoru 48-48'e getiren Beşiktaş Sompo Japan, rakibinin kısa sürede geri dönüşüne engel olamadı. Dış atışlardan peş peşe sayılar bularak skoru tekrar lehine çeviren Fenerbahçe, son çeyreğe 61-58 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte pota altından skor üretmeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, top kayıplarıyla yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Rakibinin top kayıplarını değerlendiren Fenerbahçe, 38. dakikada skoru 10 sayıya yükseltti (76-66). Kalan dakikalarda üstünlüğün el değiştirmesine izin vermeyen Fenerbahçe derbiyi 78-73 kazandı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da izledi.

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