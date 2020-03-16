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Spor

Ligler iptal edilirse şampiyon...

UEFA, corona virüs nedeniyle liglerin ertelenmesi halinde şampiyonluğun nasıl belirleneceği hakkında konuştu.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:55 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 20:55
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Corona virüs nedeniyle birçok lige ara verildi. Avrupa'da liglerin bu sezon iptali de gündeme geliyor...

UEFA, konu hakkında sessizliğini bozdu ve liglerin iptali hakkında ilk kez konuştu.

Portekiz'in A Bola gazetesine konuşan UEFA yetkilileri, liglerin iptal edilmesi hakkında şampiyonu kendilerinin belirleyemeyeceğini söyledi.

'FEDERASYONLARIN HAKKI YOK'

Açıklamaya göre, 'UEFA'nın şampiyonu belirleme hakkı yok. Buna sadece ülke fedarasyonları karar verir. Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok.' denildi.

Kesik kol soruşturması sürüyor

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