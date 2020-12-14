Liglerde erteleme maçları zamanı

AA 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:17

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

SÜPER LİG

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

TFF 1. LİG

Yarın:

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

MİSLİ.COM 3. LİG



1. Grup (10. hafta)

Yarın:

13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)

3. Grup (10. hafta)

Yarın:

13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)

4. Grup (6. ve 8. Hafta)



Bugün:

13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



Bugün:

13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)