Liglerde erteleme maçları zamanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
Yarın:
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
MİSLİ.COM 3. LİG
1. Grup (10. hafta)
Yarın:
13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)
3. Grup (10. hafta)
Yarın:
13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)
4. Grup (6. ve 8. Hafta)
Bugün:
13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Bugün:
13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)