Ligue 1'de Folarin Balogun fırtınası! Kylian Mbappe'yi solladı

Fransa Ligue 1 takımlarından Reims'in başarılı santrforu Folarin Balogun, performansıyla dikkat çekiyor. İngiliz oyuncu, dün oynanan ve Reims'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan Lorient maçında kaydettiği 3 golle hat-trick yaptı. 21 yaşındaki genç futbolcu, Reims formasıyla çıktığı son 2 müsabakada 4 gol kaydetti. Ligue 1'deki gol sayısını da 14'e yükselten Balogun, 13 golü bulunan PSG'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi geride bırakarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

ARSENAL'DAN KİRALANDI

Sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'dan kiralık olarak transfer edilen Balogun, İngiliz ekibinin altyapısında futbola başladı. Arsenal'in farklı yaş kategorilerinde top koşturan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Championship ekibi Middlesbrough'ta kiralık olarak forma giydi. Balogun, Middlesbrough'ta çıktığı 21 müsabakada 3 gol 3 asist kaydetti.

İngiltere U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Folarin Balogun, mücadele ettiği U21 Avrupa Şampiyonası'nda ise 10 maça çıkmış ve 6 kez gol sevinci yaşamıştı.