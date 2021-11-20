20 Kasım 2021 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:10

Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasının açılış maçında Monaco'ya konuk oldu. 2. Louis Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

5 ve 9. dakikalarda Jonathan David'in birisi penaltıdan olmak üzere iki golüyle 2-0 öne geçen Lille, 41. dakikada Krepin Diatta ve 83. dakikada Wissam Ben Yedder'in gollerine engel olamadı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Monaco'da Starhinja Pavlovic 78. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maça ilk 11'de başlayan temsilcilerimizden Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı, Yusuf Yazıcı ise 70. dakikada yerini Cheikh Niasse'ye bıraktı. Karşılaşmada yedekler arasında yer alan Burak Yılmaz ise 90. dakikada Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu.

Star.com.tr'nin haberine göre; Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın Monaco - Lille maçındaki performansları Fransız basınında eleştiri konusu oldu.

"ZEKİ ÇELİK HÜCUMDA GÖRÜNMEDİ"

Lille'in sağ beki Zeki'nin Monaco deplasmanındaki performansına 10 üzerinden 4 puan verilirken, "İlk yarıda hücumda pek görünmedi ama yine de 4 ikili mücadeleden 3'ünü kazanarak kanadını korudu. Canlanmak için çabaladı ancak bu çabası çok sayıda top kaybıyla sonuçlandı." yorumu yapıldı.

"YUSUF YAZICI ORTALIKTA YOKTU"

10 üzerinden 3,5 puan verilen Yusuf Yazıcı için ise "Maçta çok fazla ortalıkta görünmedi ve oyunun içinde olmayı başaramadı. Bazen güzel teknik hareketler yapsa da bu hareketler çoğu zaman top kaybıyla sonuçlandı. 10 ikili mücadeleden 3'ünü kazanarak ve yüzde 71 başarılı pas yüzdesiyle bu maça damgasını vuramadı." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun şampiyonu Lille, bu sezon Ligue 1'de oynadığı 14 maçta 17 puan toplayabildi ve 12. sırada yer alıyor. 19 puanlı Monaco ise 7. basamakta bulunuyor.