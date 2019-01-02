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Lille Başkanı Gerard Lopez: Benzia'yı geri göndermeyin

Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'yı Lille kulübüne geri göndermek istediği ancak Fransız ekibin başkanı Gerard Lopez'in bu transfere karşı çıktığı belirtildi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Lille'den kiraladığı Yassine Benzia, sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalırken Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

Fransız La Voix du Nord gazetesi, sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Benzia'yı Lille kulübüne geri göndermek istediğini ancak kulüplerin anlaşamadığını belirtti.

LILLE BAŞKANI, GERİ GELMESİNİ İSTEMEDİ!

Lille Başkanı Gerard Lopez'in Benzia'yı takımda görmek istemediği ve geri gelmesine karşı çıktığı, bu yüzden görüşmelerin sona erdiği kaydedildi.

24 yaşındaki Cezayirli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkarken gol atamadı ve sadece 1 asist yapabildi.

(Sporx)

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