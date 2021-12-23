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Spor

Lille, Bordeaux'yu 3 golle geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-2 yendi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 07:11 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 07:11
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Ligue 1'in 19. haftasında Bordeaux'ya konuk olan Lille, 33. dakikada Benjamin Andre, 77. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 84. dakikada Jonathan David'in attığı gollerle galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekibin gollerini 17 ve 45. dakikalarda Alberth Elis kaydetti.

Lille'de Burak Yılmaz, 89 dakika görev yaparken diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.

Bu sonuçla Lille, puanını 28 yaparak ligin ilk devresini 8. sırada tamamladı.

LİDER PSG BİR PUANI SON DAKİKALARDA ALDI

Lider Paris Saint-Germain (PSG), Lorient deplasmanında bir puanı son dakikalarda gelen golle kurtardı.

Lorient, 40. dakikada Thomas Monconduit'nin golüyle 1-0 öne geçti. PSG, bu gole 90+1. dakikada Mauro Icardi ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. PSG'de Sergio Ramos, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Son 4 haftada 3. kez puan kaybeden ve 46 puanı bulunan PSG, en yakın rakipleri Nice ve Olimpik Marsilya'nın 13 puan önünde zirvede yer aldı.

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