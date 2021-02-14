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Spor

Lille Brest'e takıldı, liderliği PSG'ye kaptırdı

Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Brest ile 0-0 berabere kaldı. 6 hafta sonra puan kaybeden Lille, liderliği de PSG'ye kaptırdı.

AA14 Şubat 2021 Pazar 21:47 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 21:47
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Ligue 1'in 25. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Brest'i ağırladı.

Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan Lille'in kontrolünde geçen mücadelede gol sesi çıkmadı.

Milli futbolculardan Mehmet Zeki Çelik, müsabakada 90 dakika görev yaptı. Burak Yılmaz'ın kadroda bulunmadığı mücadelede Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 6 haftalık galibiyet serisi sona eren 55 puana sahip Lille, Paris Saint-Germain'in bir puan önünde liderliğini korudu. Üç maçtır kaybetmeyen Brest ise 31 puanla 12. sırada yer aldı.

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