Lille Emre Kılınç için scout yollayacak
Daha önce de Emre Kılınç'ı canlı olarak izleyen Lille kulübünün yetkilileri, scoutlarını Rize maçına gönderecek.
Sivasspor’un genç yıldızı Emre Kılınç ile yakından ilgilenen Lille, scoutlarını Rize maçına gönderecek. Daha önce de Emre’yi canlı olarak izleyen Lille kulübünün yetkilileri, sezonun devre arasında Sivasspor’a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Başarılı orta saha oyuncusu, son Beşiktaş maçında yıldızlaşmış ve galibiyet golünü atmıştı. 23 yaşındaki Emre, 11 lig maçında 3 gol, 2 asistle oynadı.
(Fanatik)
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