Lille, Jonathan David için Arsenal'den 50 milyon euro istiyor

17 Aralık 2021 Cuma 23:22 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 23:22

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Aubameyang'ın kadro dışı kalması ve Lacazette'in takımdaki geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle kadroya santrafor takviyesi yapmak istiyor.

Todofichajes'te yer alan habere göre; Everton'da forma giyen Calvert Lewin transferini sonuçlandıramayan Arsenal, rotasını Lille forması giyen Jonathan David'e çevirdi ve Fransız kulübü ile görüşmelere başladı.

Takımın önemli parçalarından biri olan Jonathan David'i kolay kolay bırakmak istemeyen Lille ise Arsenal'den Kanadalı oyuncu en az 50 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. İngiliz ekip ise bu bedeli yüzde 15-20 civarında düşürmeyi istiyor.

Lille ile bu sezon 25 maça çıkan 21 yaşındaki Kanadalı golcü 14 kez ağları sarsmayı başardı.