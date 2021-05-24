24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:26 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:40

Fransa'da Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Lille, bugün düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Kıran kıran geçen sezonu Paris Saint Germain'in 1 puan önünde lider olarak tamamlayan Lille, tarihindeki dördüncü şampiyonluk kupasını aldı.

Attığı goller ve saha içindeki mücadelesiyle başarıda en büyük pay sahiplerinden biri olan Burak Yılmaz, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

"KRAL" TEZAHÜRATLARI



Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Kral" tezahüratlarıyla sahneye davet edilirken keyifli anların yaşandığı törende, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile diğer futbolcular kupayı kaldırarak şampiyonluğun sevincini yaşadı.



Lille formasıyla 28 maçta attığı 16 gol ve yaptığı 5 asistle takımının gol yükünü çeken 35 yaşındaki golcü, başarının gelmesinde büyük katkı sağlarken şampiyonluğu doyasıya kutladı.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ BURAK YILMAZ



Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürürken dördüncü şampiyonlukta Türk futbolcuların damgası vardı.

Takımın en skorer ismi Burak Yılmaz olurken Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de toplamda 10 gol katkısı yaptı.

Fransa'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Burak, 2 kez de ayın futbolcusu seçildi.

Ligue 1'de bu sezon 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın ise 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.