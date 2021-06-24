Star.com.tr 24 Haziran 2021 Perşembe 21:59 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 21:59

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Lille'in yıldızı Yusuf Yazıcı için transfer teklifleri artmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin ardından İtalya Serie A devi Milan da Yusuf için devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptıran Milan o boşluğu Yusuf ile doldurmayı planlıyor. İtalya basınından tuttomercatoweb'in haberine göre Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin 4-2-3-1 sisteminde Yusuf'u değerlendirmek istediği belirtildi. Ayrıca, Yusuf'un 5 Kasım'da San Siro'da Lille formasıyla yaptığı hat-trick de hafızalarda yer almaya devam ediyor.

25 MİLYON EURO BONSERVİS



Fransa şampiyonu Lille ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Yusuf için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Fransız ekibi kapıyı 25 milyon eurodan açıyor. İtalyan basınının iddiasına göre Lille, 24 yaşındaki Yusuf için 25 milyon euro istiyor.

Yusuf UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 7 gol kaydederek gol krallığında üç isimle birlikte zirvede yer almıştı.