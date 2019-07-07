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Lille, Yusuf Yazıcı için kesenin ağzını açtı

Lille Başkanı Gerard Lopez, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı ikna ettiklerini ancak bordo-mavili kulüple henüz anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

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Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı ile ilgilenen ve teklifte bulunan Lille'den resmi transfer açıklaması geldi. Lille Başkanı Gerard Lopez, milli futbolcunun bu transferde istekli olduğunu ancak Trabzonspor ile anlaşamadıklarını söyledi.
 
"YUSUF GELMEK İSTİYOR AMA..."
 
Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Lille Başkanı Gerard Lopez, "Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğimiz doğru. Teknik kapasitesi, yaşı, sahip olduğu potansiyel ve burada oynama arzusu, onun transferini cazip kılıyor. Yusuf Yazıcı gerçekten buraya gelmek istiyor ancak kulübüyle henüz anlaşamadık." ifadelerini kullandı.
 
Lille, 22 yaşındaki Türk futbolcu için Trabzonspor'a 17 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %15 gelir teklif etti.
 
TAKIMDAKİ 2. TÜRK OLACAK
 
Genç futbolcu, Lille'e gitmesi halinde Fransız ekibinde forma giyen 2. Türk futbolcu olacak. Bir başka Milli futbolcu Zeki Çelik de Lille formasını giyiyor.  (Sporx)

Taksici ve müşteri arasında ´kısa mesafe´ tartışması

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