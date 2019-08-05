Lille, Yusuf’u kaptı

YUSUF Yazıcı sonunda Lille'in yolunu tuttu. Fransız Kulübü uzun süredir peşinde olduğu 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı son seferde hedefine ulaştı. Milli futbolcu için son olarak 15 milyon euroya çıkan Lille'in bu isteğine karşılık Trabzonspor ise 20 milyon euro talep etmişti. Yapılan son pazarlığın ardından Bordo-Mavili kulüp 17.5 milyon euro + stoper Edgar Miguel Le ve bir sonraki transferden de yüzde 20 pay karşılığında ikna oldu. Yusuf Yazıcı'nın bugün Fransa'ya giderek, sağlık kontrolünün ardından imza atması bekleniyor. Bu arada genç yıldız bir veda mesajı yayınlayarak, "Trabzonumu, Trabzonsporumu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ab- dülkadir Parmak da Yusuf için bir mesaj yayınlayıp, "Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Hoşçakal Raket" dedi.