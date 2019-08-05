27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5507
  • 6,19
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lille, Yusuf’u kaptı

Fransız Kulübü sonunda Trabzonspor'u ikna etti. Millli star 17.5 milyon euro ve Le takası karşılığı Lille'e gitti. Yusuf dün bir mesajla veda etti.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YUSUF Yazıcı sonunda Lille'in yolunu tuttu. Fransız Kulübü uzun süredir peşinde olduğu 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı son seferde hedefine ulaştı. Milli futbolcu için son olarak 15 milyon euroya çıkan Lille'in bu isteğine karşılık Trabzonspor ise 20 milyon euro talep etmişti. Yapılan son pazarlığın ardından Bordo-Mavili kulüp 17.5 milyon euro + stoper Edgar Miguel Le ve bir sonraki transferden de yüzde 20 pay karşılığında ikna oldu. Yusuf Yazıcı'nın bugün Fransa'ya giderek, sağlık kontrolünün ardından imza atması bekleniyor. Bu arada genç yıldız bir veda mesajı yayınlayarak, "Trabzonumu, Trabzonsporumu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ab- dülkadir Parmak da Yusuf için bir mesaj yayınlayıp, "Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Hoşçakal Raket" dedi.

 

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan´da çatık kaşlı portresini görünce espriyi patlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

HDP'li Amak gözaltına alındı

HDP'li Amak gözaltına alındı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Başkan Erdoğan direksiyon başına geçti

Başkan Erdoğan direksiyon başına geçti

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

KKTC'den Maraş çıkışı

KKTC'den Maraş çıkışı
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA