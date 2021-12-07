Lille'de bir devrin sonu! Peş peşe ayrılıklar: Burak Yılmaz ve...

Star.com.tr 7 Aralık 2021 Salı 14:06 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:08

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'de devre arası transfer döneminde peş peşe ayrılıklar olacağı iddia edildi. Fransız basınının aktardığı bilgiye göre takımın önemli isimlerinden Jonathan David Arsenal yolunda... Öte yandan milli yıldız Burak Yılmaz'ın da sezon sonunda Lille'den ayrılıp Türkiye'ye döneceği belirtiliyor. 36 yaşındaki yıldız futbolcu Adana Demirspor'da bırakmak istediğini açıklamıştı.

BURAK YILMAZ'IN PARTNERİ ARSENAL YOLCUSU

21 yaşındaki Jonathan David, Lille'de Burak Yılmaz ile birlikte hücum hattının en önemli oyuncuların başını çekiyor. David için Arsenal devreye girerken Lille'in 55 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. David geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluğa en fazla katkı sağlayan isimlerdendi. Ligde çıktığı 37 maçta 11 gol atmıştı.

BURAK YILMAZ TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

Milli yıldızın sözleşmesi Lille ile sezon sonunda sona eriyor. 36 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye döneceği belirtildi. Burak Yılmaz futbol kariyerini çok sevdiği Adana Demirspor'da bırakmak istiyor.

MÜTHİŞ BAŞARILARA İMZA ATTI

Burak Yılmaz Lille'de önemli başarılara imza attı. 1 lig şampiyonluğu 1 de süper kupa kazanan yıldız oyuncu Lille formasıyla çıktığı 53 maçta 22 gol 9 asistlik performans sergiledi.