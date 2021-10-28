Star.com.tr 28 Ekim 2021 Perşembe 07:40 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 07:40

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz ligde Brest'e karşı oynanan maçta oyundan alınmasına sert tepki göstermişti. Fransa'da gündem olan Burak Yılmaz'ın tepkisinden sonra Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec yıldız oyuncu hakkında açıklamada bulundu.

"BURAK YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ"

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Brest karşılaşmasının 77. dakikasında Burak Yılmaz'ı oyundan almış ve milli yıldız sert tepki göstermişti. Gourvennec, Burak Yılmaz'ın özür dilediğini söyledi. Gourvennec'in yıldız oyuncu hakkında açıklamaları şu şekilde:

"Burak ile maç bittikten sonra birbirimizi gördük. Bana sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Takım için çok şey yapmak istiyordu. O özür diledi. Başkan (Olivier Letang) da bunu gördü. Ona birliğimizi korumanın önemli olduğunu söyledim. Gol atmadan domine etmenin hüsranını aşmak zorundaydık. Gol atmak için enerjimizi korumamız gerekiyordu."

"Genel olarak, geçen sezona göre daha fazla pozisyon yaratıyoruz, biraz hazırlanıyoruz, rakibimizi etkileyecek durumlarımız var ama beceri eksikliğimiz var ve bu gerçek bir çalışma odağı olmalı. Ne ürettiğimiz göz önüne alındığında daha fazla fırsatı dönüştürmeliyiz."

"BURAK YILMAZ'IN FORM DÜŞÜKLÜĞÜ?"

Bir muhabir, Gourvennec'e Burak Yılmaz'ın yaşadığı form düşüklüğünü sordu. Gourvennec şu cevabı verdi:

İstatistikler açısından evet, daha az iyi. Ama çok verimli oynuyor. Üç dört günde bir oynuyor. Maçlar birbirine bağlı, enerji tüketiyor. Daha fazla yorgunluk, dolayısıyla daha fazla hayal kırıklığı var. Ama Burak aklı başında. Bu grupta çok fazla karakter var. Ruh hali değişimleri olabilir ama hiçbir problemin olmadığı yerde problem yaratmayacağız.