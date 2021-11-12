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Spor

Lille'de Burak Yılmaz krizi! Biletini kestiler

Burak Yılmaz Fransa Ligue 1'de Lille ile Argers arasında oynanan maçta eleştiri oklarının hedefi oldu. Gösterdiği inişli çıkışlı performansla düzenlenen bir ankete konu olan Burak Yılmaz için Lille taraftarları ezici üstünlükle, 'Yedek kulübesine çekilmeli' cevabını verdi.

Star.com.tr12 Kasım 2021 Cuma 07:33 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 07:33
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Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olmuş ve takımına büyük katkı sağlamıştı. Bu sezon ise geçen sezonun gerisinde kalan milli yıldız için Lille taraftarları anket başlattı. Ankette Burak Yılmaz'ı hayal kırıklığına düşürecek sonuç çıktı.

BURAK YILMAZ YEDEK KULÜBESİNE

Fransa Ligue 1'de Lille'in son oynadığı Angers maçta Burak Yılmaz'ın performansı eleştiri konusu oldu. 1-1 biten maçta önemli fırsatlar kaçıran milli golcü medyadan ve taraftarlardan sert eleştiriler aldı.

BURAK YILMAZ İÇİN ÇARPICI ANKET

Fransa'da Petit Lillois sitesi tarafından yürütülen bir ankette "Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'in Burak Yılmaz'ı yedek kulübesine koymalı mı?" sorusu soruldu. Anket sonucunda taraftarların %73'ü "Evet, güvenini yeniden kazanmak amacıyla kulübeye çekilmeli", %27'si ise "Hayır, sahada güvenini yeniden kazanacak" cevabını verdi.

"ONU TÜM YIL BOYUNCA TAKİP EDİYORUM"

Lille'in Angers ile 1-1 biten maçın ardından ise Angers defans oyuncusu Romain Thomas açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ı öven savunma oyuncusu, "Burak Yılmaz'ın Ligue 1'in en iyi forvetlerinden biri. Tehlikeli bir golcü. Onu tüm yıl boyunca takip ediyorum, birçok özelliği var ve çabalarında çok cömert. 36 yaşında olduğu unutulmamalı. Ligue 1'de en iyi forvetlerden birisi olmaya devam ediyor, onu mutlaka izliyoruz." diye konuştu.

Star.com.tr

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