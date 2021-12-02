Lille'de Burak Yılmaz krizi! ''Kaybetti''

Star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 07:52 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 07:52

Milli futbolcu Burak Yılmaz Fransa Ligue 1'de son oynanan Rennes maçında yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu formasını ABD'li forvet Timothy Weah'a kaptırırken karşılaşmaya 80. dakikada dahil oldu.

BURAK YILMAZ'IN FORMAYI KAYBEDEBİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Fransız medyası Burak Yılmaz'ın yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sevilla maçında forma şansı bulan Timothy Weah için başarılı bir performans sergilediğini ve Burak Yılmaz'ın formayı kaybedebileceği belirtmişti. 21 yaşındaki genç oyuncu Rennes deplasmanında sahaya ilk 11'de çıktı.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALMIŞTI

Milli futbolcu Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Lille'in şampiyonluğunda büyük rol üstlenmiş ve 16 gol 5 asistlik performansla dikkat çekmişti. Bu sezon ise geçtiğimiz sezonun gerisinde kalan golcü oyuncu ligde oynadığı 14 maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.

FRANSIZLAR BURAK YILMAZ'I ELEŞTİRMİŞTİ

Fransız medyası Burak Yılmaz'ın yaşının ilerlemesi ve düşen performansının üzerine Şampiyonlar Ligi'nde alınan Sevilla galibiyeti sonrasında, "Lille ataklarında ön sıralarda yer alan Burak Yılmaz'ın etkisiz performansı sonrası genç Amerikalı forvet Timothy Weah, Sevilla'daki performansının ardından ilk 11'e geçebileceği belirtilmişti. Nitekim ilk 11'de şans bulamayan Burak Yılmaz'ın yerine Timothy Weah yer aldı.