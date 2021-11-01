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Spor

Lille'de Burak Yılmaz, Sevilla maçında yok

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda İspanya La Liga takımlarından Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Lille'de milli oyuncu Burak Yılmaz, maç kadrosuna alınmadı.

1 Kasım 2021 Pazartesi 20:56 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 20:56
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Fransa'daki lejyonerlerimziin takımı Lille, G Grubu'nda Sevilla'ya konuk olacak.

Salı günü oynanacak karşılaşma öncesi İspanya'da basın toplantısı düzenlendi. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz hasta ve burada yok. Kendisi Lille'de kaldı" açıklamasını yaptı.

Milli futbolcu son olarak takımının ligde Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiği maçta forma giymişti. Bu mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli forvet 75 dakika sahada kaldı.

LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan Lille oynadığı 3 maçta 2 puan topladı. Fransız ekibi grupta üçüncü, rakibi Sevilla ise 3 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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