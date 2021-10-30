İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2021 Cumartesi / 24 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lille'de Burak Yılmaz'ın asisti PSG maçında puan için yetmedi
Spor

Lille'de Burak Yılmaz'ın asisti PSG maçında puan için yetmedi

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Lille'i 2-1 mağlup etti. Lille forması giyen milli oyuncumuz Burak Yılmaz, bir asistle takımına katkı sağladı.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 00:34 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 00:34
ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lille'i 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesindeki PSG, Parc des Princes Stadı'nda Lille takımını ağırladı.

Konuk takım, 31. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasında Jonathan David'le golü bulup, 1-0 öne geçti. İlk yarı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

PSG'de beraberlik golü 74. dakikada Brezilyalı futbolcu Marquinhos'tan geldi. Müsabakanın 88. dakikasında Di Maria'nın kaydettiği golle PSG sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik 90, Burak Yılmaz ise 75 dakikada oyunda kalırken, Yusuf Yazıcı 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu skorla PSG, puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lille ise 15 puanda kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.