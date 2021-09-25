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Spor

Lille'den Burak Yılmazsız galibiyet

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu Burak Yılmaz ise forma şansı bulamadı.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 22:28 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:29
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Strasbourg, Lille'i ağırladı. Konuk takımın gollerini 23. dakikada ve 57. dakikada penaltıdan David kaydetti.

Strasbourg'un golü ise 76. dakikada Sissoko'dan geldi. Ev sahibi takımın futbolcusu Thomasson 79. dakikada Djalo'ya yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

Karşılaşma Lille'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayarak 63 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı 64. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz da yedek kulübesinde görev bekledi.

Art arda ikinci galibiyetini alan Lille puanını 11'e yükseltti. Strasbourg ise 10 puanda kaldı.

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