Star.com.tr 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille transfer çalışmalarına devam ederken rotasını yine Türkiye'ye çevirdi. Mike Maignan'ın ayrılmasının ardından kaleci mevkiini güçlendirmek isteyen Lille Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan'ı istiyor. 26 yaşındaki Türk kaleci Fransızlara göre Türkiye'deki en iyi kalecilerden birisi olarak kabul ediliyor.

LİLLE'E BİR TÜRK İSİM DAHA



Lille'de kaleci Leo Jardim ile rekabet edecek ve takıma önemli fayda sağlayabilecek bir isim arayışlarına giren Lille Türk kaleci Gökhan Akkan'a yöneldi. Transfer listesinde ilk sırada yer alan Gökhan Akkan Lille'e transferi gerçekleşirse Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın ardından takıma katılacak beşinci isim olacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA ÇOK İSTEMİŞTİ



Çaykur Rizespor'un başarılı milli kalecisi Gökhan Akkan için Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'de devreye girmişti. Bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine iki kulüpte transferi gerçekleştirememişti.

SÜPER KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ



Fransa Süper Kupası'nda lig şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint Germain dün karşı karşıya gelmişti. İsrail'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Lille olmuştu.