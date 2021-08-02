İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2021 Pazartesi / 23 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,347
  • EURO
    9,9516
  • ALTIN
    487.123
  • BIST100
    1399.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lille'den yılın transfer bombası! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ardından milli kaleci Fransa yolcusu
Spor

Lille'den yılın transfer bombası! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ardından milli kaleci Fransa yolcusu

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Lille'in kalecisi Leo Jardim ile rekabet kuracak bir isim arayan Lille boşluğu Gökhan Akkan ile doldurmayı planlıyor.

Star.com.tr2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille transfer çalışmalarına devam ederken rotasını yine Türkiye'ye çevirdi. Mike Maignan'ın ayrılmasının ardından kaleci mevkiini güçlendirmek isteyen Lille Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan'ı istiyor. 26 yaşındaki Türk kaleci Fransızlara göre Türkiye'deki en iyi kalecilerden birisi olarak kabul ediliyor.

LİLLE'E BİR TÜRK İSİM DAHA

Lille'de kaleci Leo Jardim ile rekabet edecek ve takıma önemli fayda sağlayabilecek bir isim arayışlarına giren Lille Türk kaleci Gökhan Akkan'a yöneldi. Transfer listesinde ilk sırada yer alan Gökhan Akkan Lille'e transferi gerçekleşirse Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın ardından takıma katılacak beşinci isim olacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Çaykur Rizespor'un başarılı milli kalecisi Gökhan Akkan için Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'de devreye girmişti. Bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine iki kulüpte transferi gerçekleştirememişti.

SÜPER KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Fransa Süper Kupası'nda lig şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint Germain dün karşı karşıya gelmişti. İsrail'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Lille olmuştu.

Burak Çolo / Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.