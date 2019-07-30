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Lille'den, Yusuf Yazıcı için dudak uçuklatan teklif

Fransız ekibi Lille'nin, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Lazio ile amansız bir şekilde Yusuf Yazıcı yarışına giren ve Nicolas Pepe’nin transfer olmasını bekleyen Lille, yıldız futbolcu için Trabzonspor’a 25 milyon Euro teklif etti.
 
LİLLE 5 TRANSFER YAPTI
 
Daha önce TFF1.Lig’den Zeki Çelik’i alarak Türkiye’de dikkatleri üzerine çeken Lille, bu sefer süper yıldız Yusuf Yazıcı’ya kancayı takarken, Fransızların bordo mavili ekiple 25 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı ve bu transferin bittiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Lig 1’i 2.sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hak kazanan Lille; Mandava, Bradaric, Show, Benjamin Andre, Weah gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katarken, tecrübeli teknik adam Christophe Galtier’in hedefindeki asıl ismin Yusuf Yazıcı olduğu ifade edildi.
 
Nicolas Pepe’yi elden çıkarmaya hazırlanan Lille’in yıldız oyuncudan tam 80 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

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