Lille'den Yusuf Yazıcı için yeni teklif

Yusuf Yazıcı'yı ısrarla isteyen Lille kulübü teklifini 17 milyon euroya kadar yükseltti. Ayrıca genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 15 payın da masada olduğu öğrenildi.

Fransız ekibi ayrıca Newcastle United'a satacağı defans oyuncusu Edgar'ın bonservisinden gelecek olan paranın yüzde 50'sini de Trabzonspor'a teklif etti.

İki kulübünde anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

TRT Spor