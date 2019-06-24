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Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı devam ediyor

Lille kulübü yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 3. teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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Trabzonspor'da forma giyen genç futbolcu için daha önceden iki teklif yapan ve 12 milyon euro'ya kadar çıkan Lille'in bu bedeli arttırması bekleniyor. 
 
Fransız basınındaki haberlere göre, yıldız futbolcu Pepe'nin satışının gerçekleşmesi halinde Lille'in Trabzonspor'a 3. kez teklifte bulunacağı yazıldı. Daha önce iki kez Trabzonspor'un kapısını çalan Lille yönetimi olumsuz yanıt aldı. Fransızlar bu kez 12 milyon euro'nun üzerine çıkmayı planlıyor. 
 
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı ile birlikte Abdülkadir Ömür'ü satmayı düşünmediklerini söylerken, Lille'in buna rağmen yeniden cazip bir teklifte bulunacağı kaydedildi. 
 
Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor performansı
 
Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 4 gol atarken, 2 asist yaptı. Yıldız futbolcu tüm sezon boyunca ise 34 maçta 4 gol attı, 3 asist yaptı. Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.  
 
(Futbolarena)
 

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