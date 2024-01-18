Lincoln Henrique 10 ay sonra golle geri döndü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sakatlığının ardından formasına kavuştu.

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sözleşmesi dondurulan ve bu sezon süre alamayan Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak forma bulamamıştı.

Lincoln en son 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda yer almıştı.

Dün akşam 1 gol, 1 asistlik katkı yapan Henrique maç genelinde de müthiş bir performans gösterdi.

SON MAÇ: SEVILLA

Brezilyalı oyuncu, son olarak 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giymişti.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Lincoln Henrique, Adanaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel, önemli bir andı. Zor bir sakatlık yaşadım. Çok çalıştım, şükürler olsun bugün tekrar sahalara döndüm. Benim için çok güzel bir histi. Hocama da verdiği fırsattan dolayı teşekkür ederim. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı..

Lincoln Henrique ayrıca, "Takım arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. Herkes bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla bu golü hem onlara hem aileme armağan ediyorum. Şimdi önümüze bakıyoruz çünkü uzun bir yolumuz var." dedi.