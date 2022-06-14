Fenerbahçe, Portekiz'in Santa Clara takımının Brezilyalı 10 numarası Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden "Lincoln Henrique renklerimize bağlandı" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu. Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."