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Spor

Lincoln Henrique Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzaladı

Portekiz'in Santa Clara takımının Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attığı duyuruldu.

14 Haziran 2022 Salı 17:02 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Portekiz'in Santa Clara takımının Brezilyalı 10 numarası Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden "Lincoln Henrique renklerimize bağlandı" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu. Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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