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Spor

Lincoln Henrique için veda zamanı

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki genç futbolcusu Lincoln Henrique ülkesinin Brezilya'nın takımı olan RB Bragantino ile 4 aylık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

3 Şubat 2024 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Lincoln Henrique için veda zamanı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino'ya katılmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lincoln Henrique, Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino ile 4 aylık sözleşme imzaladı.

Lincoln Henrique ve temsilcilerinin Brezilya'ya gitmek üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.

6 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Haberde, Bragantino'nun Lincoln'u 4 aylığına kiraladığı ve satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VARDI

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda yer almayan 25 yaşındaki futbolcunun adı Süper Lig'den de Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor ile anılmıştı.

Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında Lincoln'ün lisansını çıkarmamıştı.

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