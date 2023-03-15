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Spor

Lincoln Henrique: Kalbim takım arkadaşlarım ve siz büyük Fenerbahçe taraftarıyla olacak

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2023 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Lincoln Henrique: Kalbim takım arkadaşlarım ve siz büyük Fenerbahçe taraftarıyla olacak
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Fenerbahce, Brezilyaly futbolcu Lincoln'ün diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Lincoln açıklamasında, "Sevgili Fenerbahçe taraftarı... Sevilla ile oynadığımız ilk maçta ne yazık ki ağır bir sakatlık yaşadım. Böylesine önemli bir süreçte takımımdan ayrı kalacak olmak benim için büyük bir üzüntü sebebi.

Maalesef futbolun içinde olası bir durumu yaşıyorum." dedi. Taraftarın desteğinden dolayı teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, "Önümde uzun bir geri dönüş süreci var ve ben bugüne kadar sahada olduğu gibi şimdi de tedavi döneminde en çabuk şekilde dönebilmek adına elimden geleni yapacağım. Yaşadığım sakatlıkla ilgili çok sayıda destek mesajı aldım. Zorlu günlerde sizlerin destekleri benim için çok değerli. Bunlar adına herkese teşekkür ediyorum. Yarın ve sezon sonuna kadar tüm kalbim takım arkadaşlarım ve siz büyük Fenerbahçe taraftarıyla olacak." ifadelerini kullandı.

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