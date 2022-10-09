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Spor

Lincoln Henrique: Kazandığımız için çok mutluyuz

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2022 Pazar 22:57 - Güncelleme:
Lincoln Henrique: Kazandığımız için çok mutluyuz
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Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, 5-4 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.

Brezilyalı oyuncu, "Harika bir maç oldu. İki takım için de galibiyet için oynadı. Taraftarımızın desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Lincoln Henrique, açıklamalarını, "Maçtan önce Ferdi'nin durumuna endişelendik. O ailemizin bir bireyi. Başına gelen rahatsızlık endişelendirdi. Maç başlamadan önce biraz düzeldi ve sakinleştik. Onun rahatsızlığından dolayı ben oynadım. Bu galibiyeti ona ve taraftarlarımıza armağan ettik. Biz bir aileyiz." ifadeleriyle tamamladı.

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