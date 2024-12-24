Lincoln Henrique'den geleceğine dair açıklama

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Lincoln Henrique, Brezilya ekibiyle sözleşmesini bir hafta sonra tamamlıyor.
Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Lincoln Henrique'nin Türkiye'de oynamak istemediğine dair iddialar basında yer almıştı. Brezilyalı futbolcu söz konusu habere sosyal medya hesabından cevap verdi.
Türkiye'de oynamak istemediğine ilişkin haberi yalanlayan Lincoln, "Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.
"Türkiye'den ayrılışım asla kesin olmayacak" diyen Brezilyalı futbolcu, "Yakında görüşmek üzere" ifadesini kullandı