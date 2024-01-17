Lincoln Henrique'ye Brezilya'dan sürpriz talip

Transfer hareketliliğinin devam ettiği Fenerbahçe'de Umut Nayir, Pendikspor'un yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli ekipte Umut Nayir'in ardından bir ayrılık daha yaşanabilir.

LINCOLN HENRIQUE'YE TALİP

Bolavip Brasil'de yer alan habere göre Palmeiras, aradığı orta sahayı Fenerbahçe'de buldu. Haberde Brezilya kulübünün, 25 yaşındaki Lincoln Henrique ile ilgilendiği bildirildi.

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Öte yandan Corinthians ve Cruzeiro'nun da genç futbolcuyu listesine eklediği bilgisi paylaşıldı.

KADROYA GERİ DÖNDÜ

10 numara, sol kanat ve orta sahanın merkezinde forma giyebilen Lincoln, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından kadroya yeni döndü. Brezilyalı futbolcu, bu sezon henüz sarı-lacivertli formayı giymedi.