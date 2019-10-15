Linnes geliyor, Mariano gidiyor

GALATASARAY’DA devre arası transferi hareketli geçecek. Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar’da yabancı kontenjanı nedeniyle TFF’ye verilen listenin dışında bırakılan Martin Linnes ile ülkesine dönmeyi planlayan Mariano Filho ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Yöneticilerin, Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroya almadığı için pişmanlık yaşadığı 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri Jim Solbakken’le bir görüşme yaptığı ve “Fatih Hoca, sezonun ikinci yarısında Martin Linnes’ten yararlanmayı ve ona şans vremeyi düşünüyor. Bu yüzden kulüp arayışına girmenize gerek yok” dediği ortaya çıktı. Kadroya alınmadığı dönemde büyük bir moral bozukluğu yaşayan Linnes’in bu kararın ardından çok mutlu olduğu ve antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çektiği belirtildi. 2021’e kadar sözleşmesi olan Linnes bugüne kadar 105 maçta forma giyip, 5 gol, 13 asistlik katkı vermişti. Bu arada sezon başında da takımdan ayrılmayı düşünen ancak Linnes kararı yüzünden kalan Mariano’ya ise “Gitme vizesi” verildi. Ülkesinde bazı kulüplerle görüşen Sambacı, devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak.