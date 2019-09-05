Linnes kadro dışı kaldı eşi Haugen isyan etti
ASLAN’DA Martin Linnes’in eşi Elisabeth Haugen, kocasının Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ile birlikte Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasına seyirci kalmadı.
- Star Spor
Norveçli oyuncunun eşi, engel olmamasına rağmen Linnes’in kadro dışı bırakılmasını çocuğu ile birlikte üzgün bir fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.
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