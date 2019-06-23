Linnes, Moskova yolunda
GALATASARAY’DA geçen sezon sağ bekteki performansıyla beğenilen Martin Linnes’e Lokomotiv Moskova’dan teklif geldiği öğrenildi.
- Star Spor
Rus ekibinin Norveçli sağ bek için 6 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı ifade edildi. Yönetimin 6 milyon euroluk teklife sıcak baktığı öğrenilirken; teknik heyetten gelecek raporu bekleme kararı aldığı ifade edildi. 2016’da 2 milyon euroya Molde’den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon ortasında uzatılmış ve kazancı 950 bin euro’dan 1.4 milyon euroya çıkmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.