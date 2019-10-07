Linnes’e “Ocak ayında hazır ol” direktifi var
GALATASARAY’DA yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya alınmayan, başka takım bulamayınca da sözleşmesi dondurulan Martin Linnes yeniden kadroya alınacak.
STAR
GALATASARAY’DA yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya alınmayan, başka takım bulamayınca da sözleşmesi dondurulan Martin Linnes yeniden kadroya alınacak. Terim’in Linnes ile ilgili kararından pişman olduğu öğrenilirken, Norveçli oyuncuya, “Ocak ayında yeniden takıma dönüyorsun. Onun için şimdiden çalışmalara sıkı bir şekilde başla” dediği bildirildi.
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