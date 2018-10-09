Lionel Carole Strasbourg’da banko oynuyor

Fransa Ligi’nde dokuzuncu sırada yer alan Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Strasbourg bu hafta deplasmanda Angers ile 2-2 berabere kaldı. Lionel Carole bu maçta takımının ikinci golünün hazırlayıcısı oldu. Soldan getirdiği topu adrese teslim bir ortayla takım arkadaşı al da at dedi.

Takımın banko oyuncusu

Strasbourg’un bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 8’inde forma giyen Carole, bu maçların 7’sine ilk 11’de başladı. Carole ilk hafta karşılaşmasındaysa, kulübe transferi henüz gerçekleşmediği için oynamamıştı.

Orta sahanın soluna geçti

Deneyimli futbolcu ayrıca yeni takımında yeni bir sistemle oynuyor. Strasbourg 3-5-2 formatında sahaya diziliyor ve Carole orta sahadaki beşlinin solunda görev alıyor. Galatasaray’da sol bek olarak mücadele ediyordu.

(Skorer)