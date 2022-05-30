Lionel Messi: Barcelona'da başıma böyle bir şey gelmemişti

Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, Arjantin basınına Barcelona'dan ayrılış süreci, PSG'ye adaptasyonu ve Dünya Kupası'na kadar birçok konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TyC Sports'a konuşan Arjantinli yıldız Barcelona'dan ayrılış süreci hakkında, "Barcelona'da her şeye sahiptim. Uzun yıllar birlikte oynadığım takım arkadaşlarımın olmasına alışmıştım. Ayrılmak zordu ama PSG'de devam edeceğim. Bu yıl benim için zordu." sözlerini dile getirdi.

PSG'YE ADAPTASYON SÜRECİ



PSG'ye adaptasyon sürecinin de kolay olmadığını belirten Messi, "Geçen yaz hiçbir şeyi değiştirme planım yoktu. Copa America'yı kazanmanın verdiği mutluluktan sonra her şeyin eskisi gibi olacağını düşündüm ama olan oldu. Çocukların yeni hayatlarına adaptasyonu muhteşemdi ama Antonella ve ben daha zor zamanlar geçirdik. Başka bir oyun tarzına alışmam gerekiyordu. Lige geç başladım, dizime sert bir darbe aldım, sonra tatil geldi ve COVID'i geçirdim. Öksürük, boğaz ağrısı ve ateşle kötü bir zaman geçirdim. Bir buçuk ay zar zor koşabildim ve bana söylediklerine rağmen antrenmana erken döndüm. Acele ettim ama daha fazla dayanamadım." dedi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP



PSG taraftarlarının kendisini eleştirmesine de değinen Messi, "Benim için yeni bir şeydi çünkü Barcelona'da başıma böyle bir şey gelmemişti. İnsanların kızgın olması anlaşılabilir, çünkü harika oyuncularımız var ve PSG'nin başına ilk kez böyle bir şey gelmiyordu. En çok dikkat çekenler Neymar ve bendik. Bunu unutup durumu tersine çevirmeyi tercih ederim. Önümüzdeki sezon daha hazırlıklı olacağım, kulübü ve takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum." açıklamasını yaptı.