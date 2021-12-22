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Spor

Lionel Messi çılgınlığı! Rekor üstüne rekor kırıldı

Paris Saint Germain'de yıldız oyuncu Lionel Messi rüzgarı esmeye devam ediyor. Transferi ile büyük yankı uyandıran Lionel Messi'nin transferi sonrası kulüp bilet taleplerini karşılayamamaya başladı. Öte yandan forma satışlarında da büyük bir artış yaşandı.

star.com.tr22 Aralık 2021 Çarşamba 22:26 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 22:29
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Yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde Paris Saint Germain'e imza atan ve gündem olan Lionel Messi, adından söz ettirmeye devam ediyor. Maç bileti satışlarında patlama yaşanırken Fransız ekibi talebi karşılayamamaya ve biletler karaborsaya düşmeye başladı. Diğer yandan Lionel Messi transferinin ardından forma satışlarında da rekor sayıda artış gerçekleşti.

PSG'DE LIONEL MESSI'YE BÜYÜK İLGİ

Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi'ye Fransa'da taraftarlar büyük rağbet gösterdi. PSG'nin sponsorluk müdürü Marc Armstrong, Lionel Messi'nin gelmesiyle forma satışlarında %40 artış yaşandığını ve talebe yetişemediklerini belirtirken, "Daha fazlasını üretebilseydik, daha da fazla satardık." ifadelerini kullandı.

LIONEL MESSI'NİN ARDINDAN BİLET SATIŞLARINDA ARTIŞ

Messi'nin gelişinin ardından bilet talebinin arttığını belirten Marc Armstrong, "Şu an için ne yazık ki tam olarak karşılayamadığımız çok büyük bir talep var, bu nedenle karaborsaya ilgi beklendiği gibi artıyor." şeklinde konuştu.

YILDIZ OYUNCUNUN PSG KARNESİ

Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 15 resmi maça çıkarken 6 gol ve 5 asistle katkıda bulundu. Messi, gollerinin 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde atarken 1'ini ligde kaydetti.

star.com.tr

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