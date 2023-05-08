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Spor

Lionel Messi, geri döndü!

PSG'nin süper yıldızı Messi, kadro dışı bırakılmasından sonra tekrardan PSG ile idmanlara geri döndü. Yıldız oyuncu izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı bırakılmış ve ardından özür dilemişti.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Lionel Messi, geri döndü!
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Fransa Ligue 1'in 33. haftasında 3-1 kaybedilen Lorient maçının ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı bırakılan ve ardından özür dileyen Lionel Messi, bu sabah Paris Saint-Germain tesislerine gelerek antrenmanlara başladı.

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Paris Saint-Germain'in, sahasında Lorient'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden ve kulüp tesislerindeki antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalan Lionel Messi, tekrardan antrenmanlara döndü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak özür dileyen Arjantinli futbolcu, PSG'nin bu sabah gerçekleştirilen antrenmanında yer aldı.

Fransız ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Messi'nin tesislere gelerek antrenmana katıldığını bildirdi.

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